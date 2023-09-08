ГУР веде «підривну діяльність» щодо так званих виборів на окупованих територіях – Скібіцький

Представники Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України проводять на окупованих російськими військовими територіях «постійну роботу», забезпечують діяльність партизанського руху та «ведуть підривну діяльність щодотак званих виборів, зазначив заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону.

Як зазначив представник військової розвідки, «служба відстежує те, що відбувається на підконтрольній російським окупантам території України».

«Тому що є рух спротиву – ми працюємо згідно із законом у правовому полі та забезпечуємо діяльність цього руху», – сказав він.

Також Скібіцький заявив, що у ГУР «є чітке розуміння, як забезпечити та організувати зв’язок, як забезпечити підготовку та координацію підривних дій» на окупованих територіях.

Щодо проведення проведення Росією так званих виборів на ТОТ, заступник начальника ГУР звернув увагу, що «військова розвідка вже має досвід подібних дій Кремля ще з 2015 року».

«Сьогодні (8 вересня – ред.) почалися ці псевдовибори, окупаційна влада та колаборанти продумали багато чого, проте не врахували, що українське населення розуміє, що це – окупована територія, і чинить спротив», – наголосив він.

Редакція Радіо Свобода не може наразі незалежно перевірити ці дані через окупацію частини Запорізької області армією РФ.

Росія оголосила про проведення 8-10 вересня так званих виборів до місцевих окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також в окупованому Криму.

Сполучені Штати назвали так звані вибори РФ на окупованих територіях України «фіктивними». Євросоюз вже засудив проведення так званих виборів.