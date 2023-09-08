МЗС закликає партнерів не визнавати так звані вибори РФ на окупованих територіях і запровадити нові санкції

Міністерство закордонних справ України заявляє, що так звані вибори, які Росія зараз проводить на окупованих територіях України, є нікчемними, і закликає міжнародних партнерів запровадити нові санкції.

«Зазначені дії РФ грубо порушують суверенітет та територіальну цілісність України, українське законодавство та норми міжнародного права, зокрема Статут ООН. Псевдовибори Росії на тимчасово окупованих територіях є нікчемними. Вони не матимуть жодних правових наслідків та не призведуть до зміни статусу захоплених російською армією українських територій», – йдеться у заяві.

У МЗС наголошують, що, організовуючи фейкові вибори в українських областях та Криму, Кремль продовжує делегітимізацію російської правової системи.

Українські дипломати також закликали міжнародних партнерів засудити «нікчемні і свавільні дії Росії» та не визнавати їх легітимність.

«Особи, причетні до проведення цих псевдовиборів, включаючи керівництво РФ, представників окупаційних адміністрацій та виборчих структур мають бути притягнуті до відповідальності. Ініціюємо також накладення на них нових міжнародних санкцій», – додають у відомстві.

Росія оголосила про проведення 8-10 вересня так званих виборів до місцевих окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також в окупованому Криму.

Сполучені Штати назвали так звані вибори РФ на окупованих територіях України «фіктивними». Євросоюз вже засудив проведення так званих виборів.