У Пологах пролунав вибух у штабі партії «Єдина Росія» – мер Мелітополя

В окупованому місті Пологи Запорізької області 8 вересня пролунав вибух, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За даними місцевого чиновника, внаслідок вибуху «було знищено штаб партії «Єдина Росія».

Федоров уточнив, що штаб «Єдиної Росії» було знищено у момент, «коли результати так званих «виборів» «малювали» там члени партії з Пензи».

При цьому, як уточнив міський голова, «до Мелітополя почали звозити поранених та вбитих внаслідок вибуху».

Редакція Радіо Свобода не може наразі незалежно перевірити ці дані через окупацію частини Запорізької області армією РФ.

Росія оголосила про проведення 8-10 вересня так званих виборів до місцевих окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також в окупованому Криму.

Сполучені Штати назвали так звані вибори РФ на окупованих територіях України «фіктивними». Євросоюз вже засудив проведення так званих виборів.