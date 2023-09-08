Британія в ООН: Росія наперед визначила результати так званих виборів на окупованих територіях

Влада РФ вже визначила результати так званих виборів на окупованій території України ще до їхнього проведення, йдеться в заяві представниці Великої Британії при ООН Барбари Вудвард під час засідання Ради Безпеки ООН.

Вона наголосила, що «цей грубий обман (так звані вибори на окупованих територіях України – ред.) не наблизить Росію до виправдання її агресивної війни, так само як Росія за рік не наблизилася до розширення контролю над територіями, на які вона претендувала під час свого провального вторгнення».

Росія оголосила про проведення 8-10 вересня так званих виборів до місцевих окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також в окупованому Криму.

Сполучені Штати назвали так звані вибори РФ на окупованих територіях України «фіктивними». Євросоюз вже засудив проведення так званих виборів.