В Україні не вдасться провести вибори у воєнний час – експосланець США

В умовах воєнного стану в Україні провести вибори не вдасться, – про це під час зустрічі із журналістами в Києві сказав Курт Волкер, спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України в 2017–2019 роках.

«Особисто я не думаю, що в умовах воєнного стану з усіма переселенцями, активними бойовими діями та ЗМІ, провести парламентські вибори, як це належить, у воєнний час – не вдасться. Я просто думаю, що це буде неможливо. Але дотримання зобов’язань України щодо відновлення повної демократії після закінчення війни та скасування умов воєнного стану – це дуже важлива річ, яку потрібно не впустити», – зазначив Волкер.

Також він відреагував на заяву сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який у серпні під час візиту до України заявив, що наступного року в Україні мають відбутися вибори.

Курт Волкер каже: нині демократія в Україні стоїть перед дилемою. З одного боку, – війна та бойові дії.

«З одного боку, на країну нападають. Країна – у війні. Воєнний стан. У вас мільйони переселенців. В умовах воєнного стану переплутані списки виборців. Як провести вільну та відкриту політичну кампанію? А що робити із голосуванням на окупованих територіях? Тому є низка речей, які дуже і дуже ускладнюють уявлення про те, як можна проводити вибори в умовах воєнного стану в активний воєнний час», – пояснює Волкер.

А з іншого боку, за словами дипломата, – демократичні цінності, які Україна захищає на фронтах, серед них і вибори.

«Інша річ, про яку розмірковує сенатор Грем, – це те, що Україну іноді критикують на Заході, у США чи в Європі, кажучи: «добре, ви говорите, що вони захищають на передовій свою свободу, свою демократію. Ми підтримуємо «передову демократії», але у них немає виборів, вони централізували всі засоби масової інформації та запровадили воєнний стан». Тому важливо, щоб наші суспільства відчували, що ми справді підтримуємо демократію, а не лише країну», – підсумував Курт Волкер.

23 серпня у Києві сенатор США від Республіканської партії США Ліндсі Грем заявив, що вибори в Україні наступного року мають відбутися, навіть в умовах війни. На його думку «вільні та чесні вибори, навіть під час нападу» на Україну, можуть продемонструвати, чи країна змінилась в питанні корупції.

«Американський народ має знати, що Україна змінилась. У минулому це була дуже корумпована країна… Я вважаю, що Україні настав час зробити наступний крок у становленні демократії, а саме – провести вибори у 2024 році», – сказав американський сенатор.

Наступні президентські та парламентські вибори мали б відбутися 2024 року, але під час воєнного стану вибори не проводяться. У Міністерстві фінансів на запит Радіо Свобода раніше заявили, що через воєнний стан передбачати кошти в бюджеті на вибори-2024 році немає підстав.

Президент Володимир Зеленський заявив, що для виборів у 2024 році в умовах, якщо війна продовжуватиметься, потрібні зміни до законодавства і додаткове фінансування.