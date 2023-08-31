Зеленський розповів, чи балотуватиметься на другий термін у разі проведення виборів у 2024 році

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що балотуватиметься на другий термін у разі проведення виборів у 2024 році.

За словами українського лідера в інтерв’ю португальському виданню RTP, під час воєнного стану неможливо провести вибори, але додав, що «готовий внести зміни до законодавства», пише Українська служба ВВС.

На запитання журналіста, чи не боїться програти на виборах, президент України відповів: «я не боюся програти».

«У 2024 році, якщо триватиме війна, і якщо вибори відбудуться, я ніколи в житті не покину свою країну», – наголосив президент.

Зеленський відзначив, що вибори мають пройти на всій території держави. Проголосувати мають також як військові, так і громадяни України закордоном.

«Ми не можемо позбавити їх голосу. Я хочу, щоб все було законно і прозоро, як і на попередніх виборах. Я не хочу це пропустити», – зазначив глава держави та резюмував, що є ризики атаки виборчих дільниць зі сторони РФ.

28 серпня Володимир Зеленський заявив, що для виборів у 2024 році в умовах, якщо війна продовжуватиметься, потрібні зміни до законодавства і додаткове фінансування. Напередодні в інтерв’ю журналістці телеканалу «1+1» Наталії Мосейчук президент сказав, що проводити «вибори в кредит» не буде, а в умовах війни забезпечити право кожного на волевиявлення буде нелегко.

«Тоді нам потрібні зміни до законодавства, до Виборчого кодексу. Зробити це швидко. Раз. Якщо, як я сказав йому (сенатору США від Республіканської партії Ліндсі Грему – ред.), ви готові мені дати 5 мільярдів, тому що я не людина, яка займається бруківкою, і не зможу просто забрати з бюджету 5 мільярдів, а мені здається, саме така сума потрібна на проведення виборів у звичайний час. У воєнний я не знаю, що це за сума. Тому я йому сказав, якщо США разом із Європою дадуть нам фінансову підтримку… Вибачте, я нічого не прошу, проводити вибори в кредит я не буду, забирати гроші від зброї і давати їх на вибори теж не буду», – заявив Зеленський.

На думку Зеленського, розділяти відповідальність за вибори під час війни мають тоді і країни Заходу, які на такому волевиявленні наполягають.

23 серпня у Києві сенатор США від Республіканської партії США Ліндсі Грем заявив, що вибори в Україні наступного року мають відбутися, навіть в умовах війни. На його думку «вільні та чесні вибори, навіть під час нападу» на Україну, можуть продемонструвати, чи країна змінилась в питанні корупції.

«Американський народ має знати, що Україна змінилась. У минулому це була дуже корумпована країна… Я вважаю, що Україні настав час зробити наступний крок у становленні демократії, а саме – провести вибори у 2024 році», – сказав американський сенатор.

Наступні президентські та парламентські вибори мали б відбутися 2024 року, але під час воєнного стану вибори не проводяться. У Міністерстві фінансів на запит Радіо Свобода раніше заявили, що через воєнний стан передбачати кошти в бюджеті на вибори-2024 році немає підстав.