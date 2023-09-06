«Вибори» в окупації і списки для мобілізації. Жумаділов про Умєрова і закупівлі МО

Росія вже проводить так звані «дострокові вибори» на окупованих територіях України, через – як кажуть – «безпекову ситуацію». Окупанти брати участь в псевдоголосуванні дозволяють і з українськими документами. А ще збирають дані чоловіків для майбутньої мобілізації, попереджають в Центрі національного спротиву.

Чим ці так звані «вибори» небезпечні? Так як їх використає Кремль? Поговоримо.

Дивіться про це і не тільки у програмі Свобода. Ранок:

Жумаділов про Умєрова і закупівлі МО

Арсен Жумаділов, якого призначив вже ексміністр Резніков. В Україні вже от-от мають призначити нового міністра оборони Рустема Умєрова . А при Міноборони має запрацювати – і не лише на папері – Агенція закупівель у сфері оборони. Очолив її, якого призначив вже ексміністр Резніков.

Чим буде займатися Агенція?

Хто такий Арсен Жумаділов та чи зможе він зробити закупівлі Міноборони прозорими?

Говоримо із самим головою в ексклюзивному інтерв'ю для Свобода.Ранок