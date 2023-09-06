«Вибори» в окупації і списки для мобілізації. Жумаділов про Умєрова і закупівлі МО

- «Вибори» в окупації і списки для мобілізації
Росія вже проводить так звані «дострокові вибори» на окупованих територіях України, через – як кажуть – «безпекову ситуацію». Окупанти брати участь в псевдоголосуванні дозволяють і з українськими документами. А ще збирають дані чоловіків для майбутньої мобілізації, попереджають в Центрі національного спротиву.
Чим ці так звані «вибори» небезпечні? Так як їх використає Кремль? Поговоримо.
Дивіться про це і не тільки у програмі Свобода. Ранок:
- Жумаділов про Умєрова і закупівлі МО
В Україні вже от-от мають призначити нового міністра оборони Рустема Умєрова. А при Міноборони має запрацювати – і не лише на папері – Агенція закупівель у сфері оборони. Очолив її Арсен Жумаділов, якого призначив вже ексміністр Резніков.
Чим буде займатися Агенція?
Хто такий Арсен Жумаділов та чи зможе він зробити закупівлі Міноборони прозорими?
Говоримо із самим головою в ексклюзивному інтерв'ю для Свобода.Ранок
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