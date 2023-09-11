ЄС застерігає Росію про «наслідки» після псевдовиборів в окупованих регіонах України

Європейський Союз попередив Росію про «наслідки» для причетних до організації «незаконних» виборів на вихідних в українських регіонах, окупованих Кремлем, тоді як Німеччина заявила про можливі нові санкції ЄС.

Невдовзі після цього голова зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель засудив голосування, назвавши його «ще одним явним порушенням міжнародного права», додавши, що він не визнає ані проведення цих так званих виборів, ані їх результатів.

«Ми рішуче відкидаємо цю подальшу марну спробу Росії легітимізувати або нормалізувати свій незаконний військовий контроль і спробу анексії частин українських територій», – йдеться в заяві Високого представника ЄС.

Він додав, що політичне керівництво Росії та причетні до організації голосування «зіткнуться з наслідками цих незаконних дій».

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Представник МЗС Німеччини на пресконференції в Берліні 11 вересня назвав «можливими» санкції ЄС проти осіб, відповідальних за проведення виборів.

Голосування за створені Росією адміністрації на незаконно окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України почалося 8 вересня і завершилося 10 вересня.

Центральна виборча комісія Росії 11 вересня заявила, що правляча партія країни «Єдина Росія» отримала найбільшу кількість голосів на виборах, які відбулися в окупованих українських регіонах, жоден з яких повністю не контролюється Москвою.

Влада України раніше також засудила проведення голосування. У заяві МЗС країни йшлося, що Київ «закликає міжнародних партнерів засудити нікчемні та свавільні дії Росії та не визнавати легітимність жодної «адміністрації», яка буде створена за підсумками незаконних виборів, так само як і будь-які рішення, які ними ухвалюватимуться».