Українські пілоти можуть літати на F-16 через три місяці – глава Повітряних сил Нацгвардії США

Перші українські пілоти в США можуть пройти підготовку на винищувачах F-16 до кінця року, хоча виконувати бойові завдання на них зможуть пізніше. Про це пише АР з посиланням на директора Повітряних сил Національної гвардії США.

Очікується, що українські пілоти прибудуть на базу Національної гвардії Морріс у Тусоні, штат Арізона, до жовтня. Зараз льотчиків перевіряють на знання англійської мови, і залежно від їхньої кваліфікації та попереднього досвіду роботи з винищувачами, вони можуть завершити навчання в США протягом трьох місяців, заявив генерал-лейтенант Майкл Ло, директор Повітряних сил Національної гвардії США.



«Як тільки їм дадуть добро, вони приїдуть і негайно почнуть навчання», – сказав він.

За його словами, щоб вкластися у швидкі терміни навчання, ймовірно, перенесуть деякі інші зобов’язання з підготовки міжнародних пілотів, щоб вивести Україну на перше місце.

Однак після завершення навчання в США їм доведеться повернутися до Європи для додаткового навчання НАТО. Ло не надав оцінки того, скільки часу займе це додаткове навчання.



Генерал Девід Алвін, кандидат на посаду наступного головнокомандувача ВПС, сказав сенаторам на слуханнях, що в середньому навчання F-16 триватиме від шести до дев’яти місяців.

Раніше Пентагон заявив, що українські пілоти і технічний персонал розпочнуть підготовку до експлуатації американських винищувачів F-16 у жовтні на авіабазі в американському штаті Арізона (США).

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У серпні Данія повідомила, що розпочала навчання восьми українських пілотів на F-16. Українські пілоти тренуватимуться на данській авіабазі у Скрідструпі разом із 65 українськими військовослужбовцями, які пройдуть навчання з технічного обслуговування F-16.

Також Греція, Португалія підтвердили готовність долучитися до тренування українських пілотів та інженерів на літаках F-16.