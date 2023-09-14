У Казахстані скасували тур російських коміків після їхнього виступу на окупованій території Донеччини

У Казахстані скасували тур російської команди КВК (Клубу веселих та кмітливих) «Камизяки», учасники якої виступили на окупованій Росією території Донецької області України. Один концерт коміків мав відбутися в Алмати, ще два – в Астані.

«Зважаючи на резонансний негативний зворотний зв’язок громадськості на гучні публічні дії артистів колективу «Камизяки» команда організаторів вирішила скасувати повністю тур по Казахстану сольних концертів команди», – написала у своїй сторінці в інстаграмі організатор туру Ольга Лі.

8 вересня «Камизяки» виступили з концертом біля меморіалу Саур-Могила в окупованій Росією частині Донецької області. На відео, знятому проросійським каналом «Оплот ТВ», учасники команди – етнічний казах Азамат Мусагалієв та його колега Денис Дорохов – висловилися на підтримку російських військових. Після цього у Казахстані запустили петицію за скасування концертів команди КВК «Камизяки»

І Дорохов, і Мусагалієв внесені до української бази «Миротворець». Мусагалієв потрапив туди після виступу на концерті на окупованій частині Донбасу, а Дорохов – після відвідин анексованого Криму.