У Казахстані заблокували сайт російського телеканалу «Царьград»

Сайт російського телеканалу «Царьград» заблокований у Казахстані. Міністерство інформації та суспільного розвитку Казахстану зазначає, що доступ до сайту цього ЗМІ закрито через пропаганду екстремізму на його ресурсах.

Як ідеться в повідомленні міністерства, текст якого наводить агентство КазТАГ, на сайті «були виявлені матеріали, спрямовані на… розпалювання міжнаціональної ворожнечі». Відомо, що всього йдеться про чотири матеріали, один з яких зветься «Казахські націоналісти тероризують російських жінок напередодні Дня Перемоги».

Телеграм-канал «Царьград» 17 серпня відреагував на новину про блокування в Казахстані так – «дуже добре працюємо, якщо вже забороняти стали». На блокування відреагував також засновник телеканалу «Царьград» Костянтин Малофєєв, назвавши Казахстан «колишньою провінцією» Російської імперії, яка «вдає із себе суверенну державу за рахунок знущання з росіян».

«Царьград» має активну прокремлівську позицію, підтримує російське вторгнення в Україну, висвітлює події з позицій російського націоналізму імперського штибу. Малофєєв, який брав участь також в анексії Криму та в подіях, що призвели до початку війни на Донбасі, перебуває під санкціями США та інших країн Заходу. У липні 2020 року YouTube заблокував канал «Царьград» без можливості відновлення. Компанія Google, яка володіє відеохостингом, заявила, що обліковий запис російського телеканалу порушив експортне законодавство.

Як зазначає Радіо Азаттик, у Казахстані російські канали, як і раніше, ведуть мовлення безперешкодно. Вони є в пакетах кабельного телебачення. Після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну в Казахстані зрідка зʼявлялися повідомлення про відключення деяких російських каналів, що у всіх випадках виявлялося тимчасовим.