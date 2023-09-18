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Унаслідок нічного обстрілу Херсонщини є загиблі і поранені – влада

Наслідки одного з попередніх обстрілів Херсона, архівне фото

Упродовж ночі 18 вересня російські військові обстрілювали Херсонську область, що спричинило жертви серед цивільного населення, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

«У результаті «прильоту» по Херсону загинув 72-річний чоловік. Ще один отримав травми, йому надана допомога на місці. У Кізомисі було влучання в приватний будинок. Від отриманих травм літня жінка померла на місці. Чоловіка 60 років у стані середньої важкості доставили до лікарні. Під вогнем була й Ольгівка. Постраждала 63-річна жінка. Її госпіталізовано», – написав Прокудін у телеграмі.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.

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