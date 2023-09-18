Унаслідок нічного обстрілу Херсонщини є загиблі і поранені – влада

Упродовж ночі 18 вересня російські військові обстрілювали Херсонську область, що спричинило жертви серед цивільного населення, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

«У результаті «прильоту» по Херсону загинув 72-річний чоловік. Ще один отримав травми, йому надана допомога на місці. У Кізомисі було влучання в приватний будинок. Від отриманих травм літня жінка померла на місці. Чоловіка 60 років у стані середньої важкості доставили до лікарні. Під вогнем була й Ольгівка. Постраждала 63-річна жінка. Її госпіталізовано», – написав Прокудін у телеграмі.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.