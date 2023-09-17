Через черговий обстріл Херсонщини загинула людина, ще одна поранена

Російські війська обстріляли село Садове на Херсонщині, травмований поліцейський, повідомляє у телеграмі обласна військова адміністрація.



«Вдень окупанти вчергове обстрілювали Херсонщину. Під вогнем було і Садове. Травму спини внаслідок обстрілу отримав правоохоронець», – йдеться у повідомленні.



За даними ОВА, у лікарні постраждалому надали необхідну допомогу, зараз його здоров’ю нічого не загрожує.

Також, як повідомляє Офіс генпрокурора, близько 15:00 російські військові вкотре обстріляли Білозерську громаду Херсонського району, є загиблий.

В ОГП додають, що у селищі від отриманих поранень загинув 69-річний чоловік, який перебував на подвірʼї домоволодіння.



Дані щодо постраждалих уточнюються. Пошкоджено щонайменше пʼять приватних будинків, господарські споруди.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.