На Херсонщині тракторист підірвався на міні, чоловік отримав важку травму

На Херсонщині під час роботи у полі тракторист наїхав на міну, залишену російськими військовими. Чоловік отримав важку травму, зазначає у телеграмі обласна військова адміністрація.

«У селі Максима Горького, що в Бериславському районі, тракторист у полі наїхав на російську міну. Внаслідок детонації боєприпасу 45-річний чоловік отримав осколкові поранення кінцівок, опіки. Стан потерпілого – важкий», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бригада швидкої допомоги надала необхідну допомогу на місці, постраждалого потім доправили до лікарні.

Місцева влада регулярно повідомляє про випадки підриву цивільних на вибухових пристроях, зокрема, в деокупованих частинах Херсонської та Харківської областях.

Зокрема, троє цивільних підірвалися на боєприпасах на Харківщині 7 вересня. Один із постраждалих помер.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.