Прокудін: група вибухотехніків підірвалася на російській міні на Херсонщині

Троє вибухотехніків підірвалися на російській міні, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 8 вересня.

За його словами, сапери працюють у організації The HALO Trust, яка займається гуманітарним розмінуванням області.

«24-річний хлопець отримав важкі поранення голови та шиї. Зараз його оперують. Лікарі роблять все можливе, аби врятувати життя пораненого», – повідомив голова ОВА.

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Ще двоє чоловіків 32 і 31 років мають уламкові поранення. Вони отримують медичну допомогу.

Місцева влада регулярно повідомляє про випадки підриву цивільних на вибухових пристроях, зокрема, в деокупованих частинах Херсонської та Харківської областях.

Зокрема, троє цивільних підірвалися на боєприпасах на Харківщині 7 вересня. Один із постраждалих помер.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.