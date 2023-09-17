ОВА: війська РФ атакували Сумщину з гелікоптерів та артилерії, є постраждалі

Російських обстрілів зазнали дев’ять громад Сумщини – одна людина загинула, дві людини поранені, повідомила у телеграмі Сумська обласна військова адміністрація.



За повідомленням, російські війська з гелікоптерів, дрону-камікадзе «FPV», артилерії та мінометів атакували Краснопільську, Новослобідську, Білопільську, Хотінську, Великописарівську, Юнаківську, Есманську, Ворожбянську, Зноб-Новгородську громаду.

В обласній адміністрації заявили, що російські війська з території РФ з гелікоптерів запустили чотири ракети по Краснопільській громаді, одну ракету по Новослобідській громаді, 6 ракет – по Білопільській громаді, 6 ракет – Хотінській громаді



«Великописарівська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (18 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів один житель громади загинув, це один мирний житель був поранений. Його було госпіталізовано до медичного закладу. Крім того, з території РФ з літака здійснено пуск 6 ракет (типу – НУРС)», – повідомляє місцева влада.

У Сумській ОВА додають, що внаслідок артилерійського обстрілу Ворожбянської громади поранений місцевий житель.

Російські війська регулярно з різних видів озброєння обстрілюють прикордоння України, зокрема Чернігівщину та Сумщину. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Управління верховного комісара ООН із прав людини cтаном на 10 вересня підтвердило загибель 9614 загиблих і 17 535 поранених цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.