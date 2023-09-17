Обстріл силами РФ Одещини: влада розповіла про наслідки

Сили РФ вночі 17 вересня вкотре атакували Одеську область, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Цієї ночі в Одеській області збили два ударних дрони та 5 російських ракет. Проте, є влучання на території Березівського району», – розповів місцевий чиновник.

Як кажуть в ОВА, російські військові пошкодили сільськогосподарську інфраструктуру, а саме угіддя та зерносховище, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

За словами Кіпера, зараз на місці влучань працюють відповідні служби.

Сили протиповітряної оборони показали, як збивали крилаті ракети російської армії на Одещині.

«На кадрах зафіксована робота захисників повітряного командування «Південь» цієї ночі (17 вересня – ред.). Бійці «приземлили» частину крилатих ракет, які окупанти запустили по Одеській області», – розповів командувач ПС ЗСУ Микола Олещук.

У ніч проти 17 вересня армія РФ вкотре атакувала Україну. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про знищення 12 повітряних цілей.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.