Вночі по Харкову вдарили ракетами С-300: на території підприємства спалахнула пожежа – ОВА

У ніч проти 17 вересня російська армія атакувала Харків, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, близько армія РФ завдала ракетного удару по Харкову, зафіксовано влучання 4 керованих ракет ЗРК С-300.

«Російські ракети влучили у будівлю цивільного підприємства. На місці «прильоту» сталася пожежа», – каже місцевий чиновник.

Синєгубов не повідомив, чи є постраждалі внаслідок обстрілу.

Вдень у суботу, 16 вересня, російські російські військові також вдарили по Харкову, вони влучили у промислову зону у Холодногірському районі міста.

Російські військові регулярно атакують українські міста з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Управління верховного комісара ООН із прав людини cтаном на 10 вересня підтвердило загибель 9614 загиблих і 17 535 поранених цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.