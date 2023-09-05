ОГП: жінку засудили до 11 років ув’язнення за коригування ударів РФ по Харкову

Суд виніс вирок підозрюваній у поширенні інформації про переміщення та розміщення Збройних сил України, повідомляє Офіс генеральний прокурор 5 вересня.

За повідомленням, суд за публічного обвинувачення Харківської обласної прокуратури засудив її до 11 років ув’язнення. За твердженням обвинувачення, жінка з Антрациту на Луганщині тривалий час жила в Харкові і на завдання представника збройного угруповання «ЛНР» передавала дані про розташування українських військових у місті.

«Жінка також передала координати і допомогла ворогу скоригувати вогонь по освітніх, медичних, торгівельних об’єктах та по житлових кварталах у центрі міста», – додає Офіс.

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Підозрювану затримали в квітні 2022 року, під час обшуку в неї виявили готівку, в тому числі російські рублі. ОГП зазначає, що жінка не визнала своєї провини в суді і має час подати апеляцію на вирок.

Харків від початку широкомасштабної війни зазнає постійних обстрілів російської армії. Водночас Росія продовжує заперечувати удари по українських цивільних об’єктах.