ОВА: за добу від обстрілів РФ загинула жителька Запорізької області, на Донеччині двоє поранених

Російські війська за добу завдали 88 ударів по 26 містах і селах Запорізької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко вранці 5 вересня.

Зокрема, населені пункти зазнали 80 артилерійських обстрілів. Також російська армія запустила чотири авіаснаряди по Оріхову, Преображенці та Степногірську та безпілотники – по Новодарівці, Малим Щербакам й Степовому. Також російські війська обстріляли Темирівку з реактивних систем залпового вогню.

«Під час артобстрілу військовослужбовців рф загинула 74-річна жителька Малої Токмачки. Зафіксовано 47 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об’єктів інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

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За даними голови Донецької області Павла Кириленка, протягом доби 4 вересня через обстріли отримали поранення двоє жителів регіону: в Авдіївці та Торецьку.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив про 57 обстрілів населених пунктів із застосуванням 227 снарядів мінометів, артилерії, «Градів», БПЛА та авіації. Напередодні стало відомо про одну постраждалу дитину.

Голова Харківщини Олег Синєгубов повідомив про два удари керованими авіабомбами по селі Чернещина в Ізюмському районі. Удари зруйнували будівлю дитсадка поруч зі школою. Ніхто не постраждав.

«У селі Шийківка Ізюмського району ворожим обстрілом пошкоджено будівлю їдальні, сталася пожежа. Через обстріли в районах сіл Глушківка та Сеньківка Куп’янського району сталася лісова пожежа у Сеньківському лісництві», – заявив він.

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Також у Богодухівському районі під час польових робіт підірвався трактор МТЗ-82. Тракторист не постраждав.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗВ.

Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.