Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Росія: Собянін заявив про збиття БПЛА, які летіли в напрямку Москви, аеропорти не працювали

Пошкодження будівлі в діловому районі «Москва-Сіті» після повідомлення про атаку безпілотників у Москві, Росія, 1 серпня 2023 року

Мер російської столиці Сергій Собянін заявив про збиття безпілотників в Калузькій та Тверській областях РФ, що, за його словами, летіли у напрямку Москви.

«Сьогодні вночі сили ППО знищили безпілотники у Калузької області та в Істринському районі, які намагалися здійснити атаку на Москву. Внаслідок падіння уламків в Істринському районі пошкоджено побутовий об’єкт», – написав він у телеграмі.

Собянін також повідомив про знищення ще одного безпілотника в Тверській області в районі села Завидово. За його даними, постраждалих та руйнувань немає.

Як повідомляє телеграм-канал Baza, був оголошений режим «Килим» – він активується, коли сили ППО фіксують у небі потенційно небезпечні обʼєкти – в московському аеропорту «Внуково». Також були затримані рейси на виліт та приліт в інших аеропортах.

Російська агенція ТАСС пише, що загалом вранці майже 50 рейсів затримувалися в Москві на виліт і приліт, ще 6 було скасовано.

Російська столиця Москва, а також території, що межують з Україною – насамперед Білгородська, Брянська та Курська області, – останнім часом регулярно зазнають атак безпілотників, а прикордонні регіони і артилерійських обстрілів. Українська сторона не коментує цих подій.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG