Прокудін: через вчорашній російський удар по Херсонщині постраждала ще одна дитина

Через вчорашній російський удар по Херсонщині ще одна дитина постраждала, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Учора у селищі Сонячне Херсонської громади під удар ворога потрапив 11-річний хлопчик. У нього діагностували мінно-вибухову травму, а також поранення ніг», – написав він у телеграмі.



У стані середньо тяжкості хлопчика доставили до лікарні, додав Прокудін.

Херсонська ОВА 3 вересня повідомила, що близько 18:00 російські війська обстріляли Білозерку. Через цей удар постраждала родина – 35-річний чоловік загинув на місці, а його 36-річна дружина та 9-річна дочка були поранені, їх госпіталізували.

За даними Офісу генерального прокурора, в Україні станом на ранок 4 вересня через російську агресію загинули 503 дитини, щонайменше 1110 поранені.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.