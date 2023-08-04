СБУ заявляє про затримання на Полтавщині депутата з оточення Іллі Киви

У Полтавській області затримали депутата однієї з місцевих рад за підозрою в коригуванні російських обстрілів на фронті, повідомляє Служба безпеки України 4 серпня.

«Служба безпеки затримала депутата однієї з селищних рад Полтавської області, який коригував російські обстріли по передових позиціях Сил оборони на східному фронті. Посадовець входив до близького оточення екснардепа від забороненої партії ОПЗЖ Іллі Киви і до 24 лютого 2022 року неодноразово звертався до нього щодо вирішення бізнесових справ», – йдеться в повідомленні СБУ.

За даними слідства, фігурант «в темну» отримував дані про розміщення українських військ від власних знайомих, які беруть участь у бойових завданнях на Донецькому напрямку.

Читайте також: СБУ повідомляє про пошкодження російського десантного корабля в Новоросійську

«Під час дистанційного спілкування з військовими він вивідував у них детальну інформацію про місця їхнього базування та можливого переміщення на лінії фронту. Потім отримані відомості позначав на електронних картах і публікував їх на власній сторінці у Фейсбуці, яку активно «моніторили» представники російських спецслужб», – йдеться в повідомленні.

Російські війська використовували ці дані для коригування обстрілів українських позицій, стверджує СБУ.

«Крім того, фігурант викладав у соцмережі власні коментарі, в яких намагався дискредитувати командний склад підрозділів ЗСУ. Встановлено, що провокаційні дописи посадовця неодноразово «підхоплювали» російські телеканали для підготовки фейкових сюжетів про війну в Україні», – додає відомство.

Читайте також: «І в першому, і в другому випадках» – Данілов підтвердив причетність СБУ до обох підривів Керченського мосту

Чоловіку повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил. Суд взяв його під варту без права внесення застави.

Правоохоронці перевіряють інформацію про можливу співпрацю піозрюваного з Кивою, який зараз перебуває в Росії, після початку повномасштабного вторгнення.

Імені підозрюваного СБУ не називає. Колишній народний депутат Ілля Кива ситуацію наразі не коментував.