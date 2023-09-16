Херсонщина: жителька Берислава поранена через російський обстріл

Російські війська атакували Берислав на Херсонщині, повідомила обласна військова адміністрація 16 вересня.

«Ворог обстріляв один з багатоквартирних будинків у місті. У власній квартирі поранення отримала 63-річна жінка», – заявили в ОВА.

Поранену госпіталізували в стані середньої тяжкості. Їй надають медичну допомогу.

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Згодом обласна влада повідомила, що російська армія також вдарила по ліцею в селі Львове Тягинської громади. Будівля зазнала руйнувань: «пошкоджено стіну, дах, вибито вікна».

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.