Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Прокуратура: двоє людей загинули через російський обстріл на Харківщині

Наслідки попередніх обстрілів на Харківщині (ілюстраційне фото)

Внаслідок російських обстрілів на Харківщині двоє людей загинули, ще двоє отримали поранення – про це повідомив Офіс генерального прокурора 16 вересня.

Зокрема, обстріл села Петропавлівка на Куп’янщині пошкодив автомобіль, поранений цивільний чоловік. У селі Козача Лопань пошкоджені житлові будинки та кіоски.

Читайте також: Сили РФ обстріляли село на Херсонщині: пошкоджені будинки, відсутнє водопостачання

«Також сьогодні російська армія обстріляла автомобіль на дорозі поблизу села Стрілеча. Попередньо, ПТКРом. Станом на зараз відомо про двох загиблих – чоловік та жінка. Отримав поранення 73-річний цивільний чоловік. Дані уточнюються», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили досудові розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни.

Російські військові в суботу, 16 вересня, завдали п’ять ракетних ударів по Холодногірському району Харкова. П’ятеро людей зазнали поранень, повідомив голова області Олег Синєгубов.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG