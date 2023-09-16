Прокуратура: двоє людей загинули через російський обстріл на Харківщині

Внаслідок російських обстрілів на Харківщині двоє людей загинули, ще двоє отримали поранення – про це повідомив Офіс генерального прокурора 16 вересня.

Зокрема, обстріл села Петропавлівка на Куп’янщині пошкодив автомобіль, поранений цивільний чоловік. У селі Козача Лопань пошкоджені житлові будинки та кіоски.

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«Також сьогодні російська армія обстріляла автомобіль на дорозі поблизу села Стрілеча. Попередньо, ПТКРом. Станом на зараз відомо про двох загиблих – чоловік та жінка. Отримав поранення 73-річний цивільний чоловік. Дані уточнюються», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили досудові розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни.

Російські військові в суботу, 16 вересня, завдали п’ять ракетних ударів по Холодногірському району Харкова. П’ятеро людей зазнали поранень, повідомив голова області Олег Синєгубов.