Влада про атаку дронами РФ по Хмельниччині – руйнування є, жертв немає

У Хмельницькій обласній військовій адміністрації повідомили про наслідки атаки дронами з боку військ РФ сьогодні по регіону.

«Внаслідок збиття «шахеда» уламки впали в одному з сіл Хмельницького району. Пошкоджено 12 домоволодінь, вікна в котельні, 28 вікон в школі та лінії електропередач. Відновлювальні роботи вже тривають. Головне, що внаслідок атаки немає постраждалих», – повідомив перший заступник голови ОВА Сергій Тюрін.

Раніше сьогодні у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що усього було збито 17 ударних БПЛА, які різними маршрутами рухались у напрямку Хмельниччини.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.