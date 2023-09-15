Хмельницька ОВА повідомила про вибух і роботу ППО в області

На Хмельниччині вранці 15 вересня було чути вибух, влада повідомила про роботу протиповітряної оборони.

Перший заступник голови обласної військової адміністрації Сергій Тюрін закликав жителів до відбою повітряної тривоги залишатися в укриттях.

Інші подробиці поки не відомі. На Хмельниччині поблизу Старокостянтинова розташований аеродром, які російські війська атакували вже кілька разів.

Тим часом, повітряна тривога, крім Хмельниччини, оголошена ще у низці областей: Житомирській, Вінницькій, Рівненській, Тернопільській і Чернівецькій. Повітряні сили повідомили, що в цих областях є загроза удару російських безпілотників.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, дронів, артилерії, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.