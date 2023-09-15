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Хмельницька ОВА повідомила про вибух і роботу ППО в області

Повітряні сили повідомили про загрозу удару російських безпілотників у низці областей

На Хмельниччині вранці 15 вересня було чути вибух, влада повідомила про роботу протиповітряної оборони.

Перший заступник голови обласної військової адміністрації Сергій Тюрін закликав жителів до відбою повітряної тривоги залишатися в укриттях.

Інші подробиці поки не відомі. На Хмельниччині поблизу Старокостянтинова розташований аеродром, які російські війська атакували вже кілька разів.

Тим часом, повітряна тривога, крім Хмельниччини, оголошена ще у низці областей: Житомирській, Вінницькій, Рівненській, Тернопільській і Чернівецькій. Повітряні сили повідомили, що в цих областях є загроза удару російських безпілотників.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, дронів, артилерії, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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