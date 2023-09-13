Із липня через атаки РФ пошкоджено та частково знищено 105 об’єктів портової інфраструктури – Кубраков

З 18 липня через атаки армії РФ на порти України пошкоджено та частково знищено 105 об’єктів портової інфраструктури. Внаслідок ударів по портах Дунайского кластеру та блокування морських портів скорочено експорт зернових вантажів до країн Азії, Африки та Європи на майже три мільйони тонн на місяць. Про це у фейсбуці повідомив очільник Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Він уточнив, що через нічний удар по портах Дунайського регіону (Рені та Ізмаїл в Одеській області) пошкоджено адміністративні будівлі, склади для зернових вантажів, ємності для зберігання олії та автотранспорт. Семеро водіїв постраждали.

«Порти Дунайського кластеру наразі – єдиний водний шлях для українського агроекспорту. Якщо не захистити його потужними системами протиповітряної оборони, то наслідки будуть більшими. Перш за все, для тих країн, які залежать від української агропродукції», – застеріг Кубраков.

Попри намагання РФ знизити експортний потенціал України, порти продовжують працювати, додав міністр.

За даними Повітряних сил, під час нічної атаки в Одеській області було збито понад три десятки ударних дронів, запущених армією РФ. Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, через удари по Ізмаїльському району постраждали семеро цивільних – шість чоловіків у Рені та один – в Ізмаїлі. Кіпер каже, що двоє чоловіків з Рені у тяжкому стані, четверо інших – в стані середньої тяжкості. Постраждалому з Ізмаїлу була надана медична допомога в лікарні, він вже вдома.