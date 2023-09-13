Сили оборони півдня повідомили про збиття 32 запущених Росією «Шахедів»

Російські війська у ніч на 13 вересня протягом 4,5 годин атакували Одещину ударними дронами, цілячи по цивільній інфраструктурі Подунав’я, повідомили Сили оборони півдня України.

«32 БпЛА типу Shahed-131/136 збито силами протиповітряної оборони. На жаль, влучанням по припортовий інфраструктурі понівечено нежитлові будівлі, спричинено займання на стоянці вантажного автотранспорту. Пожежу оперативно ліквідовано», – йдеться в повідомленні.

За даними Сил оборони півдня, сімох цивільних водіїв доправили до медичного закладу із пораненнями різного ступеня тяжкості.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ уточнили, що в ніч на 13 вересня російські війська атакували, крім Одещини, також Сумщину кількома групами ударних БпЛА типу Shahed-136/131 із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, мис Чауда, Курськ.

За повідомленням, всього було зафіксовано пуски 44 «Шахедів».

Раніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв про шістьох поранених внаслідок нічного російського удару.

За його словами, зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури.

Сумська обласна військова адміністрації повідомила, що в ніч на 13 вересня над регіоном знищили три російські безпілотники.

Із наступного дня після того, як Росія 17 липня вийшла із зернової угоди, російські війська розпочали майже щоденні обстріли півдня України, зокрема Одеської області, знищуючи портову інфраструктуру.