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Румунія заявила про виявлення на своїй території нових уламків, ймовірно, російського безпілотника

Уламок, ймовірно, російського безпілотника, виявлений раніше на території Румунії (фото ілюстративне)

Міністерство оборони Румунії повідомило, що частин, ймовірно, російського безпілотника були виявлені на румунській території після того, як через удар РФ дронами вранці 13 вересня було пошкоджено інфраструктуру порту в Ізмаїльському районі на півдні України, поблизу кордону з Румунією.

«Екіпаж вертольота IAR 330 Puma ВПС Румунії [упізнав] фрагменти, які могли походити від безпілотника, вони розлетілися на площі кілька десятків метрів», – йдеться в повідомленні румунського Міноборони.

Уламки знайшли біля міст Нуферу та Вікторія, приблизно за 20 кілометрів від Ізмаїла та 60 кілометрів від Рені, на які були здійснені нічні атаки.

Раніше цього місяця Румунія повідомила про два випадки, коли фрагменти безпілотників, схожих на ті, що використовує РФ, були знайдені на румунській території. Влада Румунії після цього вирішила посилити безпеку прикордонних з Україною територій.

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