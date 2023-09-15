Вночі ЗСУ знищили 17 «шахедів», які рухалися у напрямку Хмельниччини – Повітряні сили

У Повітряних силах Збройних сил України повідомили, що російські війська вночі запустили по Україні з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ) 17 ударних дронів типу Shahed-136/131.

«Усього зафіксовано пуски 17 ударних БПЛА, які по різних маршрутах рухались у напрямку Хмельниччини. Усі 17 «шахедів» знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування. Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних сил та інших складових Сил оборони», – прозвітували у Повітряних силах.

Хмельницька ОВА підтвердила у Telegram, що в регіоні було чутно звук вибуху, втім деталей щодо атаки наразі немає. На Хмельниччині поблизу Старокостянтинова розташований аеродром, які російські війська атакували вже кілька разів.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.