ОВА: російські військові завдали 5 ракетних ударів по Харкову, постраждали люди

Російські військові в суботу, 16 вересня, завдали п’ять ракетних ударів по Холодногірському району Харкова, розповів голова обласної військової адміністрації Харківської області Олег Синєгубов.

Як відзначив Синєгубов, армія РФ била по місту ракетами С-300.

«За попередньою інформацією медиків, поранені 5 цивільних, стан потерпілих – легкий та середній, загрози життю немає», – додав голова ОВА.

За словами місцевої влади, екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки влучань.

Вибухи в Харкові сьогодні пролунали близько о 11:10, після чого в регіоні та низці інших областей оголосили повітряну тривогу. Тоді ж Повітряні сили ЗСУ попередили й про ризик застосування балістичного озброєння російськими військами.

Російські військові регулярно атакують українські міста з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Управління верховного комісара ООН із прав людини cтаном на 10 вересня підтвердило загибель 9614 загиблих і 17 535 поранених цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.