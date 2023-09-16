Генштаб: Сили оборони мають успіх біля Кліщіївки на Донеччині

Протягом доби на лінії фронту відбулися 30 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України увечері 16 вересня.

За зведенням, російські війська завдали вісім ракетних та понад 50 авіаційних ударів, а також здійснили 22 обстріли з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах.

На Лиманському напрямку штаб не фіксував штурмових дій російських військ. Також ЗСУ «успішно відбили» понад 10 атак російської армії поблизу Кліщіївки Донецької області.

«На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Сєверного Донецької області… На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили понад 10 атак ворога в районі Мар’їнки», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, українські війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бахмутському напрямках:

«За результатами ведення наступальних (штурмових) дій наші воїни мають успіх в районі Кліщіївки Донецької області».

За даними штабу, російські війська розквартировуються в приватних будинках місцевих жителів в окупованому Бердянському районі.

«Водночас, поширюється практика вивільнення приватних будинків після проведення фільтраційних заходів та примусове переселення місцевих мешканців по декілька сімей в один будинок», – додає командування.

Генштаб звітує про загалом 19 авіаційних ударів по російських позиціях і техніці, а також вісім ракетних ударів, в тому числі по трьох зенітно-ракетних комплексах «Бук-М1».