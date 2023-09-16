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«Ми не знаємо, скільки звільнили, але бачимо – якою ціною»: ексклюзивний фоторепортаж із стабпункту на передовій

Це – стабілізаційний пункт на передовій південного напрямку фронту. Тут, в одному стабілізаційному пункті, разом працюють медики чотирьох медичних рот різних бойових бригад, зокрема 35-ї та 36-ї бригад морської піхоти. Таким є новий підхід до роботи медичних рот, пояснює керівник медичної служби. Це – молодий офіцер, який на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, був у Маріуполі, далі 10 місяців у полоні РФ. Після повернення з полону та відновлення, знову у строю.

«Тут працюють хірурги, тут працюють анестезіологи, тут працюють терапевти, лікарі загальної практики та середній і молодший медичний персонал. Це й санітари, водії-санітари. Тобто тут можна побачити, як насправді має функціонувати медична рота військової частини. Раніше медичну службу на фронті розглядали лише як, скажімо так, службу екстреного доставлення пораненого/травмованого або хворого до лікувального закладу. Тобто, одразу в лікувальний заклад. Зараз правила гри змінилися, бо ми не маємо такої можливості у зв'язку з великою кількістю поранень, із тяжкістю поранень. Тому довелося, нарешті медичній роті приступити до тих завдань, для яких вона взагалі була сформована», – каже керівник медичної служби 36-ї окремої бригади морської піхоти Володимир Лабузов.

Більше про історію молодого офіцера дивіться тут.

Журналісти Крим. Реалії (проєкт Радіо Свобода) мали нагоду побачити роботу цього стабпункті на початку контрнаступу ЗСУ у липні. Тоді з передової сюди привозили до сотні поранених на день. Тут бійців стабілізували та транспортували далі в лікарню. Тоді один із медиків сказав кореспондентам Крим. Реалії: «Ми не знаємо, скільки сіл взяли, але бачимо – якою ціною».

Ексклюзивні фото – скріншоти з відео, відзнятого Крим. Реалії – у фоторепортажі Радіо Свобода.

Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
Після чергового важкого бою з російськими військами на південному напрямку до стабпункту привезли поранених бійців ЗСУ. На фото: медики стабпункту несуть на ношах важкопораненого бійця. Кінець липня 2023 року. На початку контрнаступу в стабілізаційний пункт із передової привозили&nbsp; до сотні поранених на день. Їх стабілізували і транспортували далі &ndash; в лікарню
1 Після чергового важкого бою з російськими військами на південному напрямку до стабпункту привезли поранених бійців ЗСУ.
На фото: медики стабпункту несуть на ношах важкопораненого бійця. Кінець липня 2023 року.

На початку контрнаступу в стабілізаційний пункт із передової привозили  до сотні поранених на день. Їх стабілізували і транспортували далі – в лікарню
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Після чергового важкого бою з російськими військами на південному напрямку до стабпункту привезли поранених бійців ЗСУ.
На фото: медики стабпункту несуть на ношах важкопораненого бійця. Кінець липня 2023 року.

На початку контрнаступу в стабілізаційний пункт із передової привозили  до сотні поранених на день. Їх стабілізували і транспортували далі – в лікарню
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
Медики ведуть до стабілізаційного пункту пораненого бійця, якого евакуаційна бригада вивезла з поля бою. Південний напрямок фронту. Літо, 2023 року
2 Медики ведуть до стабілізаційного пункту пораненого бійця, якого евакуаційна бригада вивезла з поля бою. Південний напрямок фронту. Літо, 2023 року
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Медики ведуть до стабілізаційного пункту пораненого бійця, якого евакуаційна бригада вивезла з поля бою. Південний напрямок фронту. Літо, 2023 року
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
Перша оцінка отриманих поранень у ухвалення рішень, від яких часто залежить життя. У стабпункті&nbsp;працюють медики кількох бойових частин, зокрема 35-ї та 36-ї бригад морської піхоти. Літо, 2023 року
3 Перша оцінка отриманих поранень у ухвалення рішень, від яких часто залежить життя.

У стабпункті працюють медики кількох бойових частин, зокрема 35-ї та 36-ї бригад морської піхоти. Літо, 2023 року
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Перша оцінка отриманих поранень у ухвалення рішень, від яких часто залежить життя.

У стабпункті працюють медики кількох бойових частин, зокрема 35-ї та 36-ї бригад морської піхоти. Літо, 2023 року
Медики стабілізаційного пункту чекають на приїзд евакуаційних бригад, які везуть поранених у стабпункт. Літо, 2023 року
4 Медики стабілізаційного пункту чекають на приїзд евакуаційних бригад, які везуть поранених у стабпункт. Літо, 2023 року
Поранений танкіст, якого &laquo;еваком&raquo; привезли в стабілізаційний пункт. Південний напрямок бойових дій. Літо, 2023 року
5 Поранений танкіст, якого «еваком» привезли в стабілізаційний пункт. Південний напрямок бойових дій. Літо, 2023 року
До медичного стабілізаційного пункту заводять пораненого бійця, який розказує про своє осколкове поранення очей.
6 До медичного стабілізаційного пункту заводять пораненого бійця, який розказує про своє осколкове поранення очей.
Мить із роботи стабпункту на південному напрямку фронту російсько-української війни. Літо, 2023 року&nbsp;
7 Мить із роботи стабпункту на південному напрямку фронту російсько-української війни. Літо, 2023 року 
Завдання медиків стабпункту &ndash; перевірити домедичну допомогу, яку бійцеві надали в евакуаційній машині чи безпосередньо на місці бою, стабілізувати пораненого, щоб його можна було довезти до лікарні, де йому буде надана більш кваліфікована допомога
8 Завдання медиків стабпункту – перевірити домедичну допомогу, яку бійцеві надали в евакуаційній машині чи безпосередньо на місці бою, стабілізувати пораненого, щоб його можна було довезти до лікарні, де йому буде надана більш кваліфікована допомога
Робота медиків чотирьох медичних рот різних бойових бригад в одному стабілізаційному пункті. На фото&nbsp;&ndash; медики стабілізують поранених бійців, яких щойно евакуювали з передової. Південний напрямок фронту. Літо, 2023 року
9 Робота медиків чотирьох медичних рот різних бойових бригад в одному стабілізаційному пункті. На фото – медики стабілізують поранених бійців, яких щойно евакуювали з передової. Південний напрямок фронту. Літо, 2023 року
Ці медики надають допомогу легкопораненим бійцям: контузія та осколкові поранення. Літо, 2023 року
10 Ці медики надають допомогу легкопораненим бійцям: контузія та осколкові поранення. Літо, 2023 року
Медикиня з 36-ї бригади морської піхоти під час надання медичної допомоги важкопораненому бійцю в операційній стабпункту. Південь України. Літо, 2023 року
11 Медикиня з 36-ї бригади морської піхоти під час надання медичної допомоги важкопораненому бійцю в операційній стабпункту. Південь України. Літо, 2023 року
Гаряча робота... Операційна стабілізаційного пункту. Кінець липня 2023 року. Південний напрямок фронту на початку контрнаступу ЗСУ.&nbsp; Один із медиків сказав кореспондентам Крим Реалії:&nbsp;&laquo;Ми не знаємо, скільки сіл взяли, але бачимо, якою ціною&raquo;
12 Гаряча робота...
Операційна стабілізаційного пункту. Кінець липня 2023 року. Південний напрямок фронту на початку контрнаступу ЗСУ. 

Один із медиків сказав кореспондентам Крим Реалії: «Ми не знаємо, скільки сіл взяли, але бачимо, якою ціною»
Бійці із відносно легкими пораненнями потрапляють у зал для &laquo;легких&raquo;. Стабілізаційний медичний пункт на південному напрямку фронту. Кінець липня 2023 року
13 Бійці із відносно легкими пораненнями потрапляють у зал для «легких». Стабілізаційний медичний пункт на південному напрямку фронту. Кінець липня 2023 року
Дитячі малюнки на стінах стабілізаційного пункту, розгорнутого для порятунку поранених воїнів ЗСУ. Південь. Літо, 2023 року
14 Дитячі малюнки на стінах стабілізаційного пункту, розгорнутого для порятунку поранених воїнів ЗСУ. Південь. Літо, 2023 року
Усіх стабілізували і відправили ... Розмова між колегами після виконаної роботи. Кінець липня 2023 року Головний лікар медичної служби 36-ї окремої бригади морської піхоти Володимир Лабузов&nbsp; (на фото ліворуч)&nbsp;повномасштабне вторгнення Росії зустрів у Маріуполі, провів 10 місяців у російському полоні.&nbsp; Після звільнення і відновлення знову став у стрій.&nbsp;
15 Усіх стабілізували і відправили ...
Розмова між колегами після виконаної роботи. Кінець липня 2023 року

Головний лікар медичної служби 36-ї окремої бригади морської піхоти Володимир Лабузов  (на фото ліворуч) повномасштабне вторгнення Росії зустрів у Маріуполі, провів 10 місяців у російському полоні.  Після звільнення і відновлення знову став у стрій. 
Медики стабпункту під час перепочинку. Південь України, літо 2023 року &laquo;Коли ти бачиш, що пацієнта привозять важкого, здавалося б навіть, безнадійного, коли немає шансу на життя, але спільна злагоджена робота усіх нас &ndash; коли ми працюємо, як бджоли біля вулика &ndash; за 10-15 хвилин командної роботи ми бачимо, що пацієнта вдалося стабілізувати! І вже на таких емоціях, іноді пробиває на сльозу, іноді посмішка на обличчі! Тобто коли ти бачиш такі результати, плоди своєї праці, то це найвища, найкраща оцінка нашої роботи&raquo;, &ndash;&nbsp;каже Денис Нечуя, лейтенант, ординатор лікувального відділення медичної роти 36-тої окремої бригади морської піхоти (на фото в окулярах) &nbsp;
16 Медики стабпункту під час перепочинку. Південь України, літо 2023 року

«Коли ти бачиш, що пацієнта привозять важкого, здавалося б навіть, безнадійного, коли немає шансу на життя, але спільна злагоджена робота усіх нас – коли ми працюємо, як бджоли біля вулика – за 10-15 хвилин командної роботи ми бачимо, що пацієнта вдалося стабілізувати! І вже на таких емоціях, іноді пробиває на сльозу, іноді посмішка на обличчі! Тобто коли ти бачиш такі результати, плоди своєї праці, то це найвища, найкраща оцінка нашої роботи», – каже Денис Нечуя, лейтенант, ординатор лікувального відділення медичної роти 36-тої окремої бригади морської піхоти (на фото в окулярах)
 
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Анжеліка Руденко

Редактор телепроєкту «Крим.Реалії» (проєкт Радіо Свобода) з 2017 року. Автор документального фільму «Балух», серії інтерв'ю. Автор ідей документальних фільмів для Радіо Свобода. Працювала креативним продюсером ток-шоу «Говорить Україна» (IVORYFilm, телеканал «Україна»). На телебаченні працювала випусковим редактором новин на телеканалах ТВі, «Перший національний», «Інтер», «К1», «5-й канал». У 2002 році працювала продюсером, редактором, журналістом на «Громадському радіо», яке очолював Олександр Кривенко. Була ведучою та кореспондентом на радіо «Континент» та радіо «Столиця». Працювала над соціальними ток-шоу в Internews Ukraina. Закінчила Інститут журналістики. Пройшла навчання в Internews Ukraina, закінчила курси Thomson Foundation (Велика Британія).

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