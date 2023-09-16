«Ми не знаємо, скільки звільнили, але бачимо – якою ціною»: ексклюзивний фоторепортаж із стабпункту на передовій

Це – стабілізаційний пункт на передовій південного напрямку фронту. Тут, в одному стабілізаційному пункті, разом працюють медики чотирьох медичних рот різних бойових бригад, зокрема 35-ї та 36-ї бригад морської піхоти. Таким є новий підхід до роботи медичних рот, пояснює керівник медичної служби. Це – молодий офіцер, який на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, був у Маріуполі, далі 10 місяців у полоні РФ. Після повернення з полону та відновлення, знову у строю.

«Тут працюють хірурги, тут працюють анестезіологи, тут працюють терапевти, лікарі загальної практики та середній і молодший медичний персонал. Це й санітари, водії-санітари. Тобто тут можна побачити, як насправді має функціонувати медична рота військової частини. Раніше медичну службу на фронті розглядали лише як, скажімо так, службу екстреного доставлення пораненого/травмованого або хворого до лікувального закладу. Тобто, одразу в лікувальний заклад. Зараз правила гри змінилися, бо ми не маємо такої можливості у зв'язку з великою кількістю поранень, із тяжкістю поранень. Тому довелося, нарешті медичній роті приступити до тих завдань, для яких вона взагалі була сформована», – каже керівник медичної служби 36-ї окремої бригади морської піхоти Володимир Лабузов.

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Журналісти Крим. Реалії (проєкт Радіо Свобода) мали нагоду побачити роботу цього стабпункті на початку контрнаступу ЗСУ у липні. Тоді з передової сюди привозили до сотні поранених на день. Тут бійців стабілізували та транспортували далі в лікарню. Тоді один із медиків сказав кореспондентам Крим. Реалії: «Ми не знаємо, скільки сіл взяли, але бачимо – якою ціною».

Ексклюзивні фото – скріншоти з відео, відзнятого Крим. Реалії – у фоторепортажі Радіо Свобода.