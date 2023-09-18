Ігнат пояснив, чому силам ППО складно збивати «шахеди»

Дрони-камікадзе типу «Шахед», якими російські військові атакують Україну, й досі залишаються «непростою ціллю» для сил протиповітряної оборони, зазначив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

«Не завжди є там засоби ураження, які противник намагається обійти. Ну і зрештою удари противник планує заздалегідь. Він намагається вразити об’єкти, які ми захищаємо і прокладає маршрути саме таким чином», - сказав Ігнат.

За його словами, дрони-камікадзе «непроста ціль» попри їхню невелику площу і швидкість.

«Але все одно вони залишаються складною цілою для ППО, адже створені долати цю систему. У них таке призначення», – зазначив речник.

У ніч проти 18 вересня Повітряні сили ЗСУ знищили всі запущені військовими РФ ракети і три чверті дронів.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.