На Одещині оголосили повітряну тривогу. ЗСУ повідомляє про рух «шахедів» у напрямку Рені

Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух групи «шахедів» рухається у напрямку міста Рені Ізмаїльського районі на Одещині.

Близько 23:00 в Одеській області була оголошена повітряна тривога. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів Ізмаїльського району прямувати в укриття і перебувати там до оголошення відбою.

Вночі 17 вересня Росія атакувала Україну 6 ударними безпілотниками Shahed-136/131 та 10 ракетами повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55. 12 з них українські військові збили. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, «основним напрямком удару був південь Одеської області».

Місцева влада повідомила, що на Одещині збили два ударних дрони та 5 російських ракет, але є влучання на території Березівського району. За даними ОВА, російські військові пошкодили сільськогосподарську інфраструктуру, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

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Після виходу із Чорноморської зернової ініціативи Росія посилила обстріли південних областей України, атакуючи ракетами чи дронами українські порти, зокрема дунайські Рені та Ізмаїл.