Нічна атака на Україну: знищено 12 повітряних цілей

У ніч проти 17 вересня російські військові завдали чергового удару по Україні крилатими ракетами і ударними дронами-камікадзе, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

За даним військових, сили протиповітряної оборони «приземлили» 12 повітряних цілі. Загалом було зафіксовано 16 засобів повітряного нападу, а саме:

6 ударних безпілотників типу Shahed-136/131, які армія РФ запускала з південно-східного та південного напрямків – Приморсько-Ахтарська, Чауда;

10 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, які були випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса.

Як пишуть Повітряні сили ЗСУ, «основним напрямком удару був південь Одеської області». Протиповітряна оборона працювала по маршруту слідування ракет й безпілотників, а до відбиття нападу були залучені:

авіація;

зенітні ракетні підрозділи;

мобільні вогневі групи й інші засоби ураження.

Під час захисту було знищено 12 повітряних цілей, а саме:

6 ударних безпілотників типу Shahed-136/131;

6 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

«Зафіксовано влучання ворожих ракет по території цивільного аграрного підприємства в Одеській області, працює ДСНС, про наслідки повідомлять місцеві військові адміністрації», – повідомила пресслужба.

У ніч проти 17 вересня армія РФ вкотре атакувала Україну ударними безпілотниками та крилатими ракетами.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.