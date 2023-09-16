Речник ВМС: Росія перемістила три великих десантних кораблі з Чорного моря в Азовське

Російський великий десантний корабель «Мінськ» не підлягає відновленню після ураження українськими військами – про це заявив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук у ефірі національного телемарафону 16 вересня.

«З позиції ВМС ми вважаємо, що цей ВДК не підлягає відновленню через», – сказав він.

За його словами, до цього доклалися не тільки ушкодження, отримані кораблем, а й його «поважний вік». Плетенчук додав, що цей ВДК брав участь у постачанні російських військових та техніки до Сирії і має високий відсоток зношення.

«Що стосується самого факту удару по тимчасово окупованій території, це глибокий тил... Можу також додати з позицій ВМС, що ці процеси, які стосуються звільнення нашої території, триватимуть і надалі. До речі, показовим є той факт, що сьогодні російські окупанти чомусь передислокували три великих десантних кораблі з Чорного моря в Азовське», – сказав речник ВМС.

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У Севастополі в ніч на 13 вересня пролунала серія гучних вибухів, звуки супроводжувалися яскравими спалахами та задимленням. Було зафіксовано три епіцентри займання. Вони розташовані на території Севастопольського морського заводу: два в Південній бухті та один – у Корабельній бухті.

Міністерство оборони Росії заявило, що удару завдали Збройні сили України нібито 10 крилатими ракетами та безпілотними катерами. Також відомство підтвердило пошкодження двох російських військових кораблів. Місцева влада Севастополя повідомляла про 24 постраждалих.

В українській розвідці заявили, що пошкоджено великий десантний корабель і підводний човен РФ, і зауважили, що ці судна, найімовірніше, не зможуть відновити.