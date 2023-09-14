Болгарія й НАТО обговорюють, як реагувати на «провокаційні дії» Росії в Чорному морі – міністр

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев заявив, що його країна обговорює з союзниками по НАТО можливу реакцію на дії Росії, яка оголосила частину болгарської економічної зони в Чорному морі закритою для судноплавства – через навчання російського флоту, які там проходять. Болгарія вважає ці дії провокаційними, зазначив Тагарев.

Водночас він визнав, що його міністерство не має сценаріїв дій на випадок нападу Росії на цивільні судна, що прямують з українських портів через болгарські територіальні води. «Наразі не існує безпосереднього ризику або загрози нападу на торгове судно, що йде у територіальних водах країни-члена НАТО», – вважають у болгарському оборонному відомстві.

У серпні Тагарев зауважував, що дії Росії можуть спричинити зіткнення з Північноатлантичним альянсом у Чорному морі, оскільки вона «постійно намагається розширити зону свого контролю».

«Ми не можемо виключити зіткнення між НАТО та Росією в Чорному морі, але прагнемо уникнути ескалації. Однак це залежить від дій Росії. Росія постійно провокує НАТО, зокрема розширюючи зону свого контролю», – наголосив чиновник.

17 липня Кремль заявив про припинення дії зернової угоди. Після цього Росія посилила атаки на Одещину, зокрема, портову інфраструктуру. У серпні ВМС оголосили тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до або з чорноморських портів України.