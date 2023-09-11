Британія заявила, що Росія 24 серпня цілилась у цивільне вантажне судно в Чорному морі

Російські військові минулого місяця націлили «кілька ракет» у цивільне вантажне судно в Чорному морі, повідомляє МЗС Британії (FCDO) з посиланням на дані розвідки.



За повідомленням, судно Чорноморського флоту Росії випустило ракети, серед яких дві крилаті ракети «Калібр», у бік південноукраїнського порту Одеса 24 серпня, їх успішно збили українські війська.

Як зазначає уряд Британії з посиланням на розсекречені розвіддані, ціллю було вантажне судно під прапором Ліберії, яке стояло в порту.



«Ця атака відбулася після попереджень уряду США про те, що російські військові можуть атакувати цивільні судна в Чорному морі. Завдяки ППО України атака на цивільне судно не вдалася. Жодна з ракет не досягла цілі», – йдеться в заяві.



Британія наголошує, що ця нереалізована атака є «яскрава демонстрація продовження спроб Росії задушити економіку України».

«Путін намагається виграти війну, яку він не виграє, і ці напади показують, наскільки він відчайдушний. Націлюючись на вантажні судна та українську інфраструктуру, Росія завдає шкоди решті світу. Це частина схеми російської агресії в Чорному морі», – зазначив британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

Російська сторона наразі цих заяв Лондона не коментувала.

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17 липня Росія вийшла із зернової угоди. Москва заявила, що частину домовленостей щодо експорту російських добрив і продовольства не виконано.

З 18 липня російські війська розпочали майже щоденні обстріли Одеської області, знищуючи портову інфраструктуру України.

8 вересня стало відомо, що ООН нібито пропонує Росії поновлення зернової угоди на вигідних для Москви умовах, включаючи фактичне скасування частини санкцій. Видання посилається на «таємного листа» генсекретаря ООН Антоніу Ґутерріша до міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. В українському МЗС виступили із критикою такого кроку.