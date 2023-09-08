«Стане перемогою продовольчого шантажу» РФ – у МЗС України виступили проти поступок Росії заради зернової угоди

Міністерство закордонних справ України наголосило, що українська сторона виступає проти можливого послаблення санкцій проти Росії в обмін на відновлення зернової угоди.

«Позиція української сторони залишається незмінною: послаблення частини санкційного режиму проти РФ в обмін на відновлення зернової угоди стане перемогою російського продовольчого шантажу і запрошенням Москви до нових хвиль шантажу. Міжнародна спільнота має працювати над поверненням Росії до виконання своїх зобов’язань, а не посилювати її відчуття безкарності та заохочувати до нової агресії, пропонуючи поступки», – заявили в МЗС.

«Україна як один із ґаранторів глобальної продовольчої безпеки готова продовжувати експорт зернових на світові ринки, зокрема в країни Африки та Азії, як в рамках Чорноморської зернової ініціативи, так і через альтернативні маршрути в Чорному морі та наземним шляхом», – написав у фейсбуці 8 вересня речник МЗС Олег Ніколенко.

Так у МЗС відреагували на повідомлення німецького видання Bild про те, що ООН нібито пропонує Росії відновлення зернової угоди на вигідних для Москви умовах, включно з фактичним скасуванням санкцій. Видання посилається на «секретний лист» генсекретаря ООН Антоніу Ґутерріша до міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

У цьому листі, за даними видання, Ґутерріш нібито пропонує «чотири конкретні наріжні камені угоди між Секретаріатом ООН і РФ», яка має «привести до відновлення Чорноморської ініціативи». Йдеться, зокрема, про дозвіл перепідключення державного «Россільгоспбанку» до міжнародної платіжної системи SWIFT через спеціально засновану дочірню компанію «RSHB Capital S.A.». Простими словами, як пише Bild, генсек ООН хоче активувати фіктивний банк, який дозволить обійти санкції ЄС проти російських банків.

Серед інший пропозицій, які, за даними Bild, генсекретар ООН пропонує Москві: страхування російських кораблів від українських атак в Азовському та Чорному морях; дозвіл для російських кораблів заходити у порти ЄС; повернення Росії заморожених активів.

Bild зазначає, що звернувся до офісу генсекретаря ООН по коментар, але відповіді не було.

Наприкінці серпня генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш заявив, що направив голові МЗС РФ Сергію Лаврову «низку конкретних пропозицій», спрямованих на відновлення «зернової угоди».

«Я вважаю, що ми представили пропозицію, яка може стати основою для відновлення, але відновлення, яке має бути стабільним. Ми не можемо мати чорноморську ініціативу, яка переходить від кризи до кризи, від призупинення до призупинення. Ми повинні мати щось, що працює і працює на благо всіх», – заявив Ґутерріш.

Водночас російський дипломат на умовах анонімності заявив агентству, що в листі Ґутерріша Лаврову «немає жодних одкровень» і що в ньому просто «підсумовані попередні ідеї ООН, які не спрацювали».

17 липня Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана. Москва заявляла, що за час дії зернової угоди не було відправлено жодного судна з російськими добривами, а також наполягала на підключенні «Россільгоспбанку» до системи міжбанківських платежів SWIFT.

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Ґутерріш 17 липня підтвердив, що ООН була посередником в обговоренні пропозиції щодо надання РФ можливості відновити доступ до SWIFT.

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року. Потім її кілька разів продовжували.

Після виходу Росії з Чорноморської зернової угоди, яка реалізувалася, зокрема, через порти Одеси, армія РФ посилила атаки на портову інфраструктуру півдня України. Cекретар РНБО Олексій Данілов 23 липня заявив, що головною метою ракетних атак РФ на Одесу та регіон є спроба повністю ізолювати вихід України до Чорного моря. Він додав, що через акт залякування Москва намагається упередити і нейтралізувати міжнародні зусилля з відновлення функціонування зернового коридору.