Флот Росії не блокує судна, бо зайнятий охороною своїх пунктів дислокації – речник ВМС України

Російський флот зараз не блокує судна в акваторії Чорного моря. Російські військові зайняті тим, що охороняють свої пункти постійної дислокації та узбережжя розповів в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») речник ВМС Збройних Сил України Дмитро Плетенчук.

«Зараз вони здебільшого зайняті тим, що несуть службу з охорони і оборони своїх пунктів постійної дислокації, місць базування, свого узбережжя. Їх тактика в Чорному морі зводилася до дуже простої формули: 12 морських миль – це суверенна територія, це територіальне море так зване. Це та частина моря від берега, яка є фактично територією держави», – сказав речник.

Однак, за словами речника ВМС, флот Росії вдається до хитрощів, щоб створити видимість контролю над Чорним морем і вантажними перевезеннями як для внутрішньої російської аудиторії, так і для світової.

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«Вони, користуючись міжнародним правом, перекривають ділянку моря в цій частині внутрішній – економічній зоні – і оголошують там про проведення, наприклад, навчань зі стрільб. Це дозволяється. І, відповідно, у них з’являється юридичний привід для того, щоб цю ділянку контролювати. Вони їх (навчання – ред.) завжди роблять на торгових шляхах для того щоб ускладнити мореплавство в такий спосіб. Деякі судна на це, звісно, не зважають, розуміючи що це все по факту фейк» – каже Плетенчук.

Насправді флот РФ не має таких повноважень у морі, тому вдається до хитрощів, офіційно прикриваючись навчаннями, додає речник ВМС ЗСУ.

«Для цього немає приводів, немає мандату. Хто взагалі може оголошувати якесь ембарго, наприклад, блокаду? Це мають озвучувати міжнародні організації. І Росія це розуміє чудово, і тому вони вдаються до таких хитрощів. Але при цьому їхня риторика для внутрішнього споживача – вона зовсім інша. У себе в інформаційному і в міжнародному просторі (це звучить – ред.) саме як запобігання контрабанди зброї».

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17 липня Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і про повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана. Після цього Росія посилила атаки на Одещину, зокрема, портову інфраструктуру.

Попри це, в серпні ВМС оголосили тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до або з чорноморських портів України.