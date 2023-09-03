Зеленський повідомив про розмову з Макроном – обговорили «конкретику щодо безпеки в Чорному морі»

Президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з лідером Франції Еммануелем Макроном – обговорювали, серед іншого, експорт українського зерна та безпеку в Чорному морі.



«Детально обговорили ситуацію на полі бою, кожен із напрямків...Обговорили конкретику щодо безпеки в Чорному морі, нашого «зернового коридору», який має бути продовжений. Домовилися посилити взаємодію в захисті морських шляхів», – йдеться у дописі Зеленського у телеграмі.

Пресслужба Макрона наразі не повідомляє подробиць цієї розмови.

17 липня Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і про повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана. Після цього Росія посилила атаки на Одещину, зокрема, портову інфраструктуру.

У ніч на 3 вересня армія РФ атакувала 25 дронами-камікадзе припортову інфраструктуру Подунав’я в Одеській області. 22 БПЛА українські військові збили, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повідомляється, що внаслідок нічного удару є влучання у припортову інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа, яку пожежники оперативно ліквідували. Відомо про двох постраждалих.