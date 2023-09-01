Кубраков: ще два заблокованих через війну судна вишли з українського порту

Ще два заблокованих через війну судна йдуть тимчасовим коридором з чорноморських морських портів України, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.



«Балкери ANNA-THERESA (прапор Ліберія) та OCEAN COURTESY (Маршаллові острови) вийшли з порту Південний і рухаються встановленим коридором в напрямку Босфору. На борту – 56 тисяч тонн чавуну та 172 тисяч тонн залізорудного концентрату. Обидва балкера знаходяться в оперуванні сінгапурської судноплавної компанії і перебували в порту Південний до повномасштабного вторгнення», – написав він у фейсбуці.

Кубраков зауважив, що з 15 серпня тимчасовим коридором скористалось вже 4 судна.

10 серпня ВМС оголосили тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до або з чорноморських портів України. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков уточнив, що коридор першочергово використовується для евакуації суден із українських портів Чорноморськ, Одеса та Південний, які були там на початок повномасштабного вторгнення Росії.

17 липня Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і про повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана. Після цього Росія посилила атаки на Одещину, зокрема, портову інфраструктуру.