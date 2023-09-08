Румунія та США проведуть навчання в Чорному морі та на Дунаї

Румунія та США організовують у Чорному морі та дельті Дунаю багатонаціональні військові навчання під назвою Sea Breeze 23, повідомляє пресслужба Військово-морських сил Румунії.

У відомстві кажуть, що навчання відбуватимуться з 11 по 15 вересня. Окрім США та Румунії, у них візьмуть участь військовослужбовці з України, Болгарії, Франції, Великої Британії та Туреччини.

«Основною метою проведення навчань є розвиток оперативно-тактичної сумісності між країнами-учасницями у сфері боротьби з вибуховими пристроями, зокрема морськими мінами, що дрейфують, з метою забезпечення свободи судноплавства», – зазначили у ВМС Румунії.

До навчань залучать броньовані катери, бронетранспортери-амфібії, патрульно-розвідувальний літак та іншу техніку.

Навчання «Сі бриз» – багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України, починаючи з 1997 року, відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних і військових відносин між Міністерствами оборони США й України від 1993 року. Співорганізаторами навчань є Україна і США.