Залужний обговорив із командувачем сил НАТО у Європі ситуацію на фронті

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головнокомандувачем Об’єднаних збройних Сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Як написав Залужний у телеграм за підсумками перемовин, вони обговорили питання, які стосуються ситуації на фронті.

«Ознайомив генерала Каволі із обстановкою на лінії зіткнення, детально з нашими оборонними і наступальними операціями», – розповів Залужний.

За його словами, «попри шалений спротив ворога, наші воїни продовжують рухатися вперед». Командувачі також «обмінялися думками щодо можливих планів противника», а також обговорили оборонні потреби української армії.

«Подякував союзникам за рішучу підтримку та допомогу в боротьбі з російською агресією», – написав Залужний.

Останніми тижнями ЗСУ повідомляють про наступ на південному фронті. Генштаб ЗСУ 7 вересня повідомив про успіх українських військових в районах південніше Роботиного та західніше Вербового.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський 3 вересня підтвердив, що українські війська прорвали першу оборонну лінію Росії у Запорізькій області після тижнів кропіткого розмінування. За його словами, надалі очікуються швидші успіхи, оскільки друга лінія російських військ є слабшою.