«Змішана атака»: Гуменюк розповіла подробиці нічних обстрілів армії РФ

Атака російської армії у ніч проти 17 вересня була «змішаною», розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, попередньо, армія РФ використовувала дрони-камікадзе та крилаті ракети.

«Ми передбачили подібний розвиток подій. Окупанти готуються до таких атак певний період часу. Він настає напередодні значущих подій», – сказала Гуменюк, коментуючи нічну атаку.

За її словами, російські військові намагалися «заплутати нашу протиповітряну оборону, оскільки ворожі ракети змінювали напрямок, виконували складні маневри».

«Але протягом атаки може бути залучено виведення на курс ракетоносія морського базування і можуть залучити й такі ракети. Також спостерігаємо маневри ракети. Ворог продовжує шукати максимально ефективну для себе тактику. Наша бойова робота триває», – додала речниця.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.