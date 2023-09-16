ОВА: в Запоріжжі почалася пожежа, ймовірно, через російський безпілотник

У одному з районів Запоріжжя почалася пожежа, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко 16 вересня.

«За попередніми даними, причиною займання міг стати ворожий безпілотник невизначеного типу», – заявив він.

Малашко додав, що інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.

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Днями Малашко повідомив, що в обласному центрі триває відбудова чотирьох постраждалих від обстрілів РФ багатоквартирних будинків.

Російські війська регулярно обстрілюють неокуповану частину Запорізької області. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.