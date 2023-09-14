Влада Запоріжжя розповіла про перебіг відбудови у місті постраждалих від обстрілів РФ будинків

У Запоріжжі триває відбудова чотирьох постраждалих від обстрілів РФ багатоквартирних будинків. Роботи на них хочуть планують до кінця поточного року, повідомив на брифінгу голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

«По 4 об’єктах, які зараз відновлюються, будівельні роботи почались у червні місяці. Проектно-кошторисна документація по 4 будинках складає близько 548 млн грн. Фінансування з місцевого бюджету – це 114 мільйонів гривень і фінансування з фонду ліквідації наслідків зброї агресії Російської Федерації, що було вже надано – 387 мільйонів. По 4 будинках роботи розпочаті. За дорученням президента, то ми маємо встигнути по перекриттю до опалювального сезону і встановлення безпосередньо радіаторів на опалення, для того що б робити оздоблювальні роботи в середині. Ми маємо встигнути, маємо зробити так, що наші мешканці вже, маємо надію, в цьому році могли заселитися до своїх домів», – повідомив голова Запорізької ОВА.

Також найближчим часом повторно будуть оголошені тендери з відновлення ще 5 постраждалих від обстрілів РФ багатоповерхівок. Раніше тендери були скасовані, як повідомили в ОВА, через завищені ціни на проектно-кошторисну документацію. Очікується, що нові закупівлі будуть оголошені після 19 вересня поточного року.

Раніше, у Запорізькій ОВА повідомляли, що на підконтрольній Україні території Запорізької області наразі руйнувань зазнали майже 12 тисяч об’єктів цивільної інфраструктури.