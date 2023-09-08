Внаслідок удару по Запоріжжю пошкоджено понад 40 багатоповерхівок – влада

Внаслідок ракетної атаки Запоріжжя зранку 8 вересня, було пошкоджено 42 багатоповерхівки, розповів в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.

«У квартирах та під’їздах постраждалих будинків вибито вікна», – йдеться в дописі.

Зазначається, що ліквідація наслідків удару тривала протягом дня і триватиме у вихідні.

Куртєв каже, що протягом дня представники райадміністрації та соцпрацівники обстежували будинки та фіксували виявлені пошкодження. На місцях було встановлено три намети міської ради, у яких мешканцям постраждалого житла надавали усі необхідні консультації.

Представники гуманітарної місії «Проліска», БФ «Посмішка ЮА» та «Артак» надавали людям психологічну та інформаційну допомогу і ремонтні матеріали.

Вранці 8 вересня армія РФ вкотре здійснила ракетний удар по Запоріжжю, було відомо про як мінімум одну постраждалу людину.

Російські війська регулярно обстрілюють частину Запорізької області та місто Запоріжжя. Обласний центр через близькість до фронту часто зазнає атак з систем С-300. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

В ООН станом на 27 серпня підтвердили загибель 9 511 і поранення 17 206 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.